Волонтеры фонда "Феникс" поздравят с Новым годом свыше 400 тяжелобольных в Красноярске

ТАСС, 24 декабря. Волонтеры благотворительного фонда "Феникс" в рамках проекта "С заботой о жизни" поздравят с Новым годом более 400 тяжелобольных людей в Красноярске. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель проекта Татьяна Станкевич.

"В понедельник наши волонтеры поедут поздравлять наших подопечных на дому. У нас вообще сейчас на данный момент 1 118 взрослых подопечных, но на дому мы поздравляем 435. Мы до Нового года всех успеем объехать", - сказала Станкевич.

Она добавила, что для новогодних поздравлений создано 12 бригад волонтеров. Из них шесть бригад поздравят на дому детей, имеющих невозвратный диагноз и паллиативный статус, всего таких семей 135. Волонтеры подарят им не только сладкие подарки, но и игрушки, книги, игры и устроят небольшое представление в новогодних костюмах - Деда Мороза, Снегурочки и сказочного героя. Еще шесть бригад будут поздравлять взрослых тяжелобольных подопечных.

По словам Станкевич, в рамках проекта "С заботой о жизни" волонтеры работают не только с подопечными на дому, но и с восемью учреждениями края, имеющими отделения лежачих больных и инвалидов. "На прошедшей неделе мы проводили у них праздники и отвезли подарки жителям этих учреждений, потому что у большинства из них нет родственников. Нужно просто создать ощущение праздника этим людям", - отметила руководитель проекта.

Выездные бригады волонтеров благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан "Феникс" функционируют с 2018 года. На сегодняшний день это единственная волонтерская общественная организация, оказывающая паллиативный уход гражданам в Красноярском крае. В июле "Феникс" получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 21 млн рублей на реализацию проекта по комплексному сопровождению тяжелобольных людей и их родственников "С заботой о жизни".