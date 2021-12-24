Около 600 тонн металлолома планируют собрать на архипелаге Новая Земля в 2022 году

ТАСС, 24 декабря. Власти Архангельской области планируют собрать 600 тонн металлолома на архипелаге Новая Земля в 2022 году, продолжая работы по уборке территории Поморья в рамках проекта "Чистая Арктика". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В следующем году работы будут продолжены - предстоит убрать примерно 600 тонн крупногабаритного металлолома. Для его извлечения и перевозки к побережью потребуется привлечение тяжелой техники, данный вопрос решается совместно с Министерством обороны России", - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация складывается в северо-восточной части острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа, где, по предварительным оценкам, находится от 150 до 200 тонн металлолома. Уже ведутся работы по поиску организаций-партнеров, силами которых могут быть обеспечены сбор и вывоз крупногабаритного металлолома из арктических широт. В качестве одного из наиболее оптимальных вариантов сейчас рассматривается привлечение к вывозу мусора научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", уже есть предварительная договоренность с Северным управлением гидрометеорологической службы.

Осенью "Михаил Сомов" доставлял топливо, продовольствие, расходные материалы для проведения аэрологических исследований, строительные материалы и другие грузы на станции на Вайгаче, Северной Земле, на островах Известий, ЦИК и других до Чукотского моря, вплоть до острова Врангеля. В ноябре судно дважды попадало в ледовый плен, на борту находился корреспондент ТАСС Вера Костамо. 1 декабря корабль прибыл в порт приписки в Архангельске.

Как отметил министр по развитию Арктики и Дальнего Востока РФ Алексей Чекунков, работы по уборке мусора будут вестись во всех девяти субъектах Арктической зоны страны. Для очистки предложено 52 территории с объемом загрязнения более 140 млн тонн. "За один год весь мусор, конечно, убрать не удастся, но это только подчеркивает масштаб стоящей перед нами задачи", - приводит пресс-служба слова министра.

За 2021 год в рамках проекта "Чистая Арктика" в арктических регионах РФ было собрано больше 1,5 тыс. тонн отходов - бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины. Экспедиции и работы по устранению загрязнений прошли в Мурманской и Архангельской областях, в Красноярском крае и Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, республиках Коми и Карелия. С июля в проекте приняли участие больше 2,2 тыс. волонтеров.