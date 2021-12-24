Две партии вакцины "Спутник М" запустили в гражданский оборот

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первые две партии вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" выпущены в пятницу в гражданский оборот, следует из реестра Росздравнадзора.

Как следует из реестра Росздравнадзора о лекарственных средствах, вводимых в гражданский оборот в РФ, 24 декабря в оборот выпущены две партии вакцины "Спутник М" Центра им. Гамалеи.

Также сообщается, что Росздравнадзор выдал разрешение на выпуск первого компонента вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Препарат будет выпущен в гражданский оборот после получения соответствующего документа на второй компонент.

"Выданы разрешения на две партии первого компонента вакцины "Спутник М", и только когда будут выданы разрешения на второй компонент вакцина будет выпущена в гражданский оборот держателем регистрационного удостоверения", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.