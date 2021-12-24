Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот. Главное о коронавирусе за 24 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 343 353 случая заражения, из них новых — 24 703. За сутки умерли 998 человек, за весь период — 302 269.
- Опрос на ресурсе стопкоронавирус.рф показал, что более половины россиян поддерживает вакцинацию детей от ковида.
- В Крыму за сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 12 июня.
- Две партии вакцины "Спутник М" запустили в гражданский оборот.
Москва
- Всего зафиксировано 2 014 708 случаев заражения, из них новых — 2 126. Госпитализированы 756 человек.
- Четверть всех прививок от коронавируса москвичи сделали в выездных пунктах.
Мир
- Всего зафиксировано 278 298 840 млн случаев заражения, умерли 5 389 679 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Институт Коха допускает, что к концу года 50% случаев ковида в ФРГ придется на "омикрон".
- Авиакомпании США отменили более 200 рейсов из-за вызванной COVID-19 нехватки персонала.
- В Чили с начала 2022 года будут прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса.