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Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот.
Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот.
Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот.
Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот.
Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот.
Пандемия COVID-19

Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот. Главное о коронавирусе за 24 декабря

© Александр Рюмин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 343 353 случая заражения, из них новых —  24 703. За сутки умерли 998 человек, за весь период — 302 269. 
  • Опрос на ресурсе стопкоронавирус.рф показал, что более половины россиян поддерживает вакцинацию детей от ковида.
  • В Крыму за сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 12 июня.
  • Две партии вакцины "Спутник М" запустили в гражданский оборот.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 014 708 случаев заражения, из них новых — 2 126. Госпитализированы 756 человек.
  • Четверть всех прививок от коронавируса москвичи сделали в выездных пунктах.

Мир

  • Всего зафиксировано 278 298 840 млн случаев заражения, умерли 5 389 679 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Институт Коха допускает, что к концу года 50% случаев ковида в ФРГ придется на "омикрон".
  • Авиакомпании США отменили более 200 рейсов из-за вызванной COVID-19 нехватки персонала.
  • В Чили с начала 2022 года будут прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
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