Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот. Главное о коронавирусе за 24 декабря

Мэр Елабуги извинился за то, что назвал непривитых пенсионеров "врагами"

В СМИ ранее сообщили, что Рустем Нуриев во время закрытого совещания сказал, что нужно более радикально относиться к непривитым жителям и назвал невакцинированных пожилых людей "врагами"

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