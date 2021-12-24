Заксобрание Тверской области ввело штрафы за борщевик на земельных участках

ТАСС, 24 декабря. Депутаты Законодательного собрания Тверской области на заседании в пятницу приняли закон о введении штрафов за нарушение правил борьбы с борщевиком Сосновского на земельных участках. Так, сумма взыскания с граждан составит 3-5 тыс. рублей, юрлицам придется заплатить 50-100 тыс. рублей, сообщила в пятницу пресс-служба заксобрания.

"Нарушение в части требований к уничтожению борщевика Сосновского, выразившееся в непроведении правообладателями земельных участков соответствующих мер влечет наложение административного штрафа. Для граждан его размер составит 3 тыс. рублей; для должностных лиц - 20 тыс. рублей; для юридических лиц - 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте заксобрания.

За повторное нарушение, по данным пресс-службы, сумма штрафа для граждан увеличится до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей.

В законе также указано, какими именно способами нужно вести борьбу с борщевиком Сосновского. Например, это может быть скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы, а также химическая обработка очагов его произрастания. Власти рассчитывают, что это поможет прекратить распространение вредного растения в регионе.

Борщевик Сосновского распространен в европейской части РФ, а также на Кавказе. При попадании сока борщевика на кожу и под действием света, например солнечного, сразу возникает сильный ожог. Заросли борщевика Сосновского негативно влияют на естественное биоразнообразие ландшафтов и представляют реальную угрозу здоровью населения и отдельных видов сельскохозяйственных животных. При этом его крайне сложно уничтожить, а семена могут годами храниться в почве.