Кубанский научный фонд намерен выплатить в 2022 году ученым свыше 110 млн рублей

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Кубанский научный фонд планирует поддержать в 2022 году работающих в регионе ученых грантами на общую сумму свыше 110 млн рублей, сообщает в пятницу краевая администрация.

"На Кубани более 7 тыс. научных специалистов. Из них почти половина - это молодые исследователи. Нам важно поддержать их, дать возможность зарабатывать на прикладных разработках, и быть успешными, оставаясь в крае. Потому что прогресс в любой отрасли экономики невозможен без инноваций. Для этого в декабре 2020 года мы создали Кубанский научный фонд. В этом году он поддержал 92 проекта на общую сумму 95,9 млн рублей. В 2022 году планируем выдать грантов на 116 млн рублей", - приводятся в сообщении слова главы региона Вениамина Кондратьева.

По данным властей, регион занимает первое место в ЮФО по количеству научных организаций и второе - по числу научных сотрудников.

Ранее ТАСС сообщал, на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых в Сириусе директор Федерального научного центра биологической защиты растений Анжела Асатурова попросила рассмотреть возможность освободить Кубанский научный фонд, который поддерживает большое количество аграрных проектов, от уплаты налогов по грантам. Она пояснила, что сэкономленные при введении налоговых льгот средства направлялись бы на исследования и на выплату заработных плат научным сотрудникам. Путин пообещал обсудить этот вопрос с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Кубанский научный фонд был создан в 2020 году по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, он является унитарной некоммерческой организацией. Цель Фонда - поддержка научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, направленных на стимулирование развития научного потенциала и социально-экономическое развитие Краснодарского края путем организации взаимодействия между производителями и потребителями продукции и результатов инновационной деятельности.