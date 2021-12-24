Школу для родителей детей с диабетом планируют открыть в реабилитационном центре Дагестана

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Школа для родителей детей с диабетом может появиться на базе строящегося Реабилитационного центра для детей с патологией опорно-двигательного аппарата в Дагестане. Об этом сообщается в официальном аккаунте министерства здравоохранения региона в Instagram в пятницу.

"Марианна Магомедова (представитель Фонда сенатора Сулеймана Керимова) выразила готовность размещения школы на базе открываемого при поддержке Керимова Реабилитационного центра для детей с патологией опорно-двигательного аппарата", - говорится в сообщении.

Идея развития подобных школ в регионе была поддержана министром здравоохранения Дагестана Татьяной Беляевой, которая также напомнила о мерах поддержки, оказываемых детям, больных сахарным диабетом.

"Накануне был успешно решен вопрос с обеспечением детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы крови, они уже направлены на выдачу. Одновременно проводится закупка систем на 2022 год", - приводит пресс-служба слова Беляевой.

Сенсорные системы были закуплены Министерством здравоохранения Дагестана по поручению главы региона Сергея Меликова на выделенные для этого средства из республиканского бюджета. Поставка позволит обеспечить потребность в данных системах на два месяца для 489 детей, больных сахарным диабетом. Число обеспечиваемых малышей было увеличено с учетом вновь выявленных в последнее время пациентов. Министерством также проводится закупка систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови на 2022 год.