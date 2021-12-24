В Совфеде назвали решение суда о наложении оборотного штрафа на Мeta оправданным

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Решение российского суда наложить на Meta Platforms (ранее Facebook) оборотный штраф на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации совершенно оправданно, удар по прибыли всегда является самым чувствительным. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"О необходимости наложения именно оборотных, а не фиксированных штрафов за систематическое несоблюдение российского законодательства на зарубежных IT-гигантов эксперты говорили довольно давно. Теперь российский суд принял решение применить данную меру, что совершенно оправданно. Государство призвано, прежде всего, отстаивать права и интересы собственных граждан и пресекать любые угрозы в их адрес", - сказала сенатор.

Она подчеркнула, что демонстративное игнорирование требований Роскомнадзора об удалении противоправного контента со страниц Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta, "рано или поздно, должно было привести к подобному шагу". "Удар по прибыли - самый чувствительный удар", - констатировала Рукавишникова.

Парламентарий добавила, что по такому же пути идут многие мировые державы. В частности, в Евросоюзе в ближайшее время может быть принят так называемый закон о цифровых рынках, который также предусматривает наложение оборотных штрафов за подобные нарушения.

Зампред комитета СФ по законодательству напомнила, что в арсенале российских правоприменителей есть и более жесткие меры, в числе которых частичное и полное ограничение доступа к информационному ресурсу. "Но, возможно, и оборотного штрафа будет достаточно для того, чтобы собственники и руководство иностранных IT-гигантов, представленных на российском рынке, осознали простую и непреложную истину: на территории нашей страны можно работать исключительно в соответствии с действующим законодательством РФ", - заключила Рукавишникова.

Мировой суд в Москве в пятницу оштрафовал Meta Platforms (ранее Facebook) на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Ранее суд по аналогичному иску оштрафовал Google на сумму более 7,2 млрд рублей.