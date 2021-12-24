Песков вручил журналистам ТАСС государственные награды

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вручил сотрудникам ТАСС государственные награды. Указы о награждении журналистов были ранее подписаны главой государства Владимиром Путиным.

Песков в пятницу посетил ежегодную церемонию "Главные кадры" в здании агентства на Тверском бульваре, в рамках которой и состоялось награждение.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и почетного звания "Заслуженный журналист Российской Федерации". Еще один первый заместитель гендиректора агентства Михаил Калмыков получил из рук пресс-секретаря президента орден Почета.

Директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова и и. о. руководителя редакции кремлевско-правительственной информации (РКПИ) ТАСС Андрей Блашкевич получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, специальный корреспондент РКПИ Анастасия Савиных - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Первому заместителю главного редактора ТАСС Лане Самариной и руководителю отдела редакции фотоинформации Марии Герасимовой были вручены благодарности президента РФ, а руководителю аналитического направления пресс-центра ТАСС Андрею Журанкову - почетная грамота президента.

Песков высоко оценил труд сотрудников ТАСС и заявил, что, с учетом богатой истории агентства, сейчас для тассовцев настали "времена, когда можно уверенно смотреть в будущее, и знать, что это будущее будет блестящим". Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что история агентства неразрывно связана с историей страны.

Он отметил, что таких лет, как уходящий год, лучше было бы поменьше. "Но с профессиональной точки зрения, наверное, это счастье, чтобы год был полон такого количества событий, такого количества информации - и хорошей, и плохой, и тревожной, и менее тревожной", - сказал представитель Кремля. "Такое, наверное, в истории трудно вспомнить", - добавил он. "Вы молодцы, - обратился Песков к журналистам ТАСС, поблагодарив их за работу. - Вы показывали [все, что происходило], вы рассказывали, вы переходили на новые мультимедийные форматы, это добавляло убедительности вашим рассказам, обеспечивало вам новых слушателей, новых читателей".