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Пандемия COVID-19

Патриарх Константинопольский Варфоломей сдал положительный тест на коронавирус

У него в настоящее время имеются легкие симптомы, сообщил Константинопольский патриархат

АФИНЫ, 24 декабря. /ТАСС/. Патриарх Константинопольский Варфоломей в ходе регулярно проводимой проверки получил положительный результат теста на коронавирус, посетил больницу для дальнейшего профилактического осмотра, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил в пятницу греческий телеканал Skai со ссылкой на сообщение Константинопольского патриархата в Стамбуле.

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По его данным, патриарх Варфоломей, полностью привитый от коронавируса, в ходе регулярной проверки в патриархате сдал положительный текст на COVID-19. "У него в настоящее время имеются легкие симптомы, но общее состояние хорошее. Сразу после постановки диагноза предстоятель посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра", - сообщил патриархат.

В свою очередь 81-летний Варфоломей поблагодарил всех, кто проявляет интерес к состоянию его здоровья. "Он призывает всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а также тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать ее на благо себя и общества. По этому случаю он желает всем счастливого Рождества", - говорится в сообщении.

Константинопольская православная церковь, как и Элладская и Кипрская православные церкви, отмечает Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря.

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