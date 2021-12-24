Трутнев исполнит желание девочки, мечтавшей о Байкале

ТАСС, 24 декабря. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечту девочки Алены, которая мечтает побывать на Байкале.

"Алена Пристанская мечтает побывать на Байкале. Очень хорошая мечта. Байкал - это чудесное озеро. Алена, обязательно поможем вам туда съездить", - сказал он.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей или из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин.