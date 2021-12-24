Мэр Елабуги извинился за свое высказывание о непривитых пенсионерах

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Мэр города Елабуга Рустем Нуриев принес извинения за ранее сказанные слова о не вакцинированных от коронавируса пенсионерах. Письмо с извинением он разместил у себя в аккаунте Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время закрытого совещания мэр Елабуги заявил, что нужно более радикально относиться к непривитым жителям, например, отказывать им в услугах, а у пенсионеров запрашивать QR-коды перед тем, как выдавать подарки. По информации журналистов, он также назвал непривитых пенсионеров "врагами".

"Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова, исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги", - сообщил Нуриев.

Он отметил, что вопрос защиты людей от коронавируса - самый важный и актуальный. "Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения. Мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы остановить эту заразу", - написал мэр.

О реакции на инцидент главы региона Рустама Минниханова

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил о недопустимости высказываний, которые позволил себе Рустем Нуриев, сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

"В Татарстане всегда с благодарностью относятся к подвигам ветеранов. Это наш святой долг. И мы со всей ответственностью будем и дальше продолжать окружать их заботой и неизменным вниманием. То, что высказал глава Елабужского района - недопустимо и заслуживает самого жесткого осуждения" - передает Галимова слова президента республики.

Рустам Минниханов отметил, что в республике ведется планомерная работа по разъяснению населению важности вакцинации. И нужно придерживаться исключительно этого принципа. По его словам, иные методы, тем более такого рода перегибы, неприемлемы.

Как сообщила Галимова, руководителю Елабужского района будет дана соответствующая оценка.