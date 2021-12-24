Автомобили для выездных пунктов оказания юридической помощи получили 30 регионов России

ТАСС, 24 декабря. Передача автомобилей для 30 регионов России, которые будут использоваться для организации выездных точек бесплатного оказания юридической помощи гражданам, прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

"24 декабря в Нижнем Новгороде заместитель министра юстиции Российской Федерации Максим Бесхмельницын принял участие в передаче 30 спецавтомобилей "Газель Next" субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Автомобили получили 30 субъектов РФ, по одному на регион. Машины будут использовать для выездов в отдаленные поселения и при чрезвычайных ситуациях, когда у граждан нет возможности воспользоваться помощью государственных юридических бюро или адвокатов.

Представляя президенту России в мае этого года проект развития системы бесплатной юридической помощи в стране, министр юстиции России Константин Чуйченко отметил положительный опыт Кемеровской области по созданию типового госюрбюро с пунктами оказания помощи в 33 муниципальных районах, где предусмотрен и мобильный передвижной пункт, "который сможет выезжать к людям, в том числе на места чрезвычайных ситуаций, когда нужно оперативно проконсультировать в экстренных случаях, когда, например, сгорели дома и, как следствие, пропали документы". Министр предложил распространить этот опыт и на другие регионы. Глава государства поддержал идею развития системы бесплатной юридической помощи гражданам.

В ноябре глава правительства РФ подписал распоряжение о выделении Минюсту из резервного фонда правительства 92,8 млн рублей на закупку 30 автомобилей для организации в регионах выездных пунктов бесплатной юридической помощи. Минюсту поручалось определить регионы, в которые будут направлены автомобили.