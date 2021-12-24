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"Спутник М" выйдет в оборот после получения разрешения на выпуск второго компонента

Росздравнадзор выдал разрешение на выпуск первого компонента вакцины
© Александр Папырин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор выдал разрешение на выпуск первого компонента вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Препарат будет выпущен в гражданский оборот после получения соответствующего документа на второй компонент, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Росздравнадзора.

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"Выданы разрешения на две партии первого компонента вакцины "Спутник М", и только когда будут выданы разрешения на второй компонент вакцина будет выпущена в гражданский оборот держателем регистрационного удостоверения", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте реестра Росздравнадзора были опубликованы данные, что вакцина "Спутник М" выпущена в гражданский оборот.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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