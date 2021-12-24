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Пандемия COVID-19

В Ростовской области смягчили часть антиковидных ограничений

Развлекательные мероприятия в регионе с 27 декабря можно будет проводить до 23:00, также в области отменили запрет на проведение непродовольственных ярмарок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области приняли решение о смягчении ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. В частности, с 27 декабря в регионе увеличат время проведения развлекательных мероприятий, сообщили в пресс-службе губернатора области в пятницу.

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"С 27 декабря предприятия общественного питания в Ростовской области смогут работать с 06:00 до 23:00. В этот же отрезок времени будет разрешено и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Напомним, прежним постановлением их разрешалось проводить с 06:00 до 21:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 27 декабря в Ростовской области снимут запрет на проведение непродовольственных ярмарок, добавили в пресс-службе.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 190 614, выздоровели 168 695 человек, умерли 9 443. Коэффициент распространения инфекции - 0,89. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия COVID-19
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