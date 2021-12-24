Город Санья на Хайнане приступил к проведению масштабной культурной ярмарки

ХАЙКОУ /Китай/, 24 декабря. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань в пятницу приступил к проведению Шестой Международной ярмарки индустрии культуры, которая продлится до 27 декабря. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, мероприятие организовано отделом пропаганды парткома Санья, управлением туризма, культуры, радиовещания и спорта, управлением коммерции города при участии Китайской ассоциации содействия развитию культуры, отдела пропаганды парткома Хайнаня, департамента туризма, культуры, радиовещания и спорта провинции, администрации Санья, Хайнаньской федерации писателей и деятелей искусства, Комитета про продвижению торговли Хайнаня.

В первый день, как отмечается, запланировано подписание меморандумов и соглашений между администрацией Санья и властями нескольких населенных пунктов других стран, в частности Белоруссии, Грузии и Уругвая, а также с рядом ведущих китайских компаний, осуществляющих деятельность в культурной сфере как на китайском, так и на зарубежных рынках. Ожидается, что ярмарку в Санья посетят дипломаты из 11 государств, в том числе Армении, Грузии, Молдавии и Монголии.

Одним из важных событий в ходе проведения мероприятия станет экспозиция "Один пояс - один путь", для участия в которой приглашены более 40 стран и регионов, в частности организации и компании Великобритании, Израиля, Монголии, Франции. Кроме того, на ярмарке представляют свой потенциал 19 из 31 административной единицы материкового Китая на уровне провинции, города центрального подчинения и автономного района.

Как уточнили организаторы, в период проведения мероприятия состоятся акции, нацеленные на расширение сферы использования во взаиморасчетах цифрового юаня. На ярмарке представят свои стенды 10 крупных культурных учреждений КНР, занимающихся хранением, изучением и экспонированием предметов народного достояния: музей "Саньсиндуй" (юго-западная провинция Сычуань), находящиеся в Пекине Столичный музей, Дом-музей Лу Синя, Дворец культуры национальностей и Художественный музей университета Цинхуа, а также региональные структуры - государственные музеи провинций Хэнань (Центральный Китай), Ляонин и Цзилинь (северо-восток), Исторический музей провинции Шэньси (северо-запад) и Музей Южно-Китайского моря (Хайнань).

Культурная ярмарка в Санья проводится с 2015 года, за все время ее бесплатно посетили 542 тыс. человек из 116 стран, регионов и зарубежных городов-побратимов. В ежегодно проводимых мероприятиях приняли участие свыше 1,3 тыс. компаний, с экспозициями ознакомились дипломаты из почти 100 государств. В этом году она будет масштабнее, чем прежде. Площадь экспозиций составит 33 тыс. кв. метров, посетители смогут увидеть примерно 50 тыс. экспонатов.