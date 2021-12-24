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Пандемия COVID-19

В Северной Македонии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Этот штамм выявлен у вакцинированного мужчины, прибывшего из Великобритании

ЗАГРЕБ, 24 декабря. /ТАСС/. Первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Северной Македонии. Об этом сообщили в пятницу журналистам в министерстве здравоохранения республики.

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По данным ведомства, результаты проведенного в одной из клиник Скопье исследования подтвердили, что речь идет именно об омикрон-штамме. Его присутствие выявлено у вакцинированного мужчины, прибывшего из Великобритании.

Примечательно, что в начале этого года житель Скопье уже переболел коронавирусом. В настоящее время заболевание у инфицированного протекает в легкой форме, он находится в самоизоляции.

Число инфицированных коронавирусом в Северной Македонии, население которой составляет около 2 млн человек, достигло 222 333. За прошедшие сутки от последствий заболевания, вызываемого инфекцией, умерли семь пациентов. За все время эпидемии в стране 209 291 человек выздоровел, 7 868 пациентов умерли.

Теги
ВеликобританияСеверная МакедонияПандемия COVID-19
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