В Северной Македонии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

ЗАГРЕБ, 24 декабря. /ТАСС/. Первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Северной Македонии. Об этом сообщили в пятницу журналистам в министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства, результаты проведенного в одной из клиник Скопье исследования подтвердили, что речь идет именно об омикрон-штамме. Его присутствие выявлено у вакцинированного мужчины, прибывшего из Великобритании.

Примечательно, что в начале этого года житель Скопье уже переболел коронавирусом. В настоящее время заболевание у инфицированного протекает в легкой форме, он находится в самоизоляции.

Число инфицированных коронавирусом в Северной Македонии, население которой составляет около 2 млн человек, достигло 222 333. За прошедшие сутки от последствий заболевания, вызываемого инфекцией, умерли семь пациентов. За все время эпидемии в стране 209 291 человек выздоровел, 7 868 пациентов умерли.