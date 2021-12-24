Комплексную услугу по открытию частной медклиники запустили в Подмосковье

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Комплексная услуга для предпринимателей, планирующих открыть собственную медицинскую клинику, начала предоставляться в Московской области. Она доступна на региональном портале госуслуг, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Цифровизация является одной из приоритетных задач подмосковного Мининвеста - большинство наших мер поддержки уже можно получить онлайн, а в этом году мы начали работу над переводом получения комплексных услуг в цифру. Сейчас мы даем старт услуге "Открой свою медицинскую клинику" - одним кликом предприниматель сможет получить разрешительную документацию для медицинской деятельности", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что новая услуга подразумевает подачу единого заявления на согласование установки средств размещения информации, разрешение на установку рекламных конструкций и лицензирование деятельности медицинских организаций.

По словам министра, еще две комплексные услуги - "Открой свое кафе" и "Открой свой магазин" - планируется запустить в ближайшее время. Кроме того, в 2022 году министерство планирует создать около девяти комплексных предложений для других сфер бизнеса.

Зиновьева рассказала, что целью создания комплексных услуг в Подмосковье является упрощение процедуры получения разрешительной документации, необходимой для создания новых предприятий. Подача единого заявления позволит сократить количество обязательных документов и срок предоставления услуг, что, по прогнозам министерства, повысит количество созданных компаний в Подмосковье на 2% путем снижения административных барьеров.