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В России выросло число погибших в ДТП детей

В 2021 году так погибли 503 ребенка

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество детей, погибших в ДТП, выросло в России за 11 месяцев 2021 года на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в большинстве случаев в данных происшествиях виноваты водители автомобилей. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Владимир Кузин.

"За 11 месяцев 2021 года [по сравнению с аналогичным периодом прошлого года] количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 5% и составляет 14 680. Число раненных в ДТП детей сократилось на 5,3%. Вместе с тем зафиксирован рост числа погибших детей на 5,2%, что составило 503 ребенка", - процитировали его на сайте "МВД медиа".

Кузин отметил, что почти 80% ДТП с участием детей произошло по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

"Большим подспорьем для изменения ситуации с аварийностью с участием детей стал федеральный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги", которым предусмотрено финансирование мероприятий, направленных в том числе на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения", - подчеркнул замначальника ГУОБДД МВД.

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