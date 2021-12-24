Эксперт: решение суда о назначении штрафа Meta является закономерным итогом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Решение российского суда, который назначил Meta Platforms (ранее Facebook) оборотный штраф на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации, является закономерным итогом, заявил ТАСС директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

"Иностранные технологические компании, получающие прибыль на российском рынке, должны соблюдать российское законодательство и уважать интересы российских пользователей. Сегодняшнее решение - закономерный итог, к которому привело систематическое пренебрежительное отношение корпорации Meta к требованиям российских регуляторов", - отметил эксперт.

Глущенко добавил, что глобальные цифровые платформы неоднократно штрафовали за те или иные злоупотребления и в Евросоюзе, и в США. По словам эксперта, наказание платформ за неудаление незаконного контента не является исключительно российским изобретением. "В первом полугодии 2022 года в Евросоюзе ожидается принятие "Акта о цифровых услугах", который также предусматривает наложение оборотных штрафов за подобные нарушения. Полагаю, что последовательное применение законных требований к бигтеху рано или поздно заставит глобальные корпорации задуматься о необходимости пересмотреть свое поведение", - подчеркнул Глущенко.

Он также уточнил, что ни одна соцсеть в мире, каких бы финансовых успехов она ни достигла, "не имеет права игнорировать действующее законодательство и судебные решения страны, в которой работает и зарабатывает".

Мировой суд в Москве 24 декабря оштрафовал Meta Platforms (ранее Facebook) более чем на 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Ранее суд по аналогичному иску оштрафовал Google на сумму свыше 7,2 млрд рублей.