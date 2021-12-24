В НАО кафе и ресторанам разрешили работать в новогодние праздники после 23:00

ТАСС, 24 декабря. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение о смягчении некоторых действующих ограничений по коронавирусу в новогодние праздники. Предприятиям общепита разрешат работу после 23:00, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Бездудный.

"В новогодние праздники снимем ряд ограничений. Это позволяет сделать эпидемиологическая обстановка - заболеваемость в округе чуть уменьшилась. Основные решения сегодняшнего штаба: праздничные мероприятия теперь можно проводить на открытом воздухе; соревнования на лыжероллерной трассе больше не требуют согласования со штабом; воспитанники школы олимпийского резерва "Труд" смогут проходить спортивную подготовку за пределами округа; возобновляем работу заведений общепита после 23:00", - написал Бездудный.

По данным региональных властей с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 465 случаев заболевания новым коронавирусом, в том числе девять за прошедшие сутки. Выздоровели 3 230 пациентов, умерли 85 человек.

На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, находятся 129 человек. Ещ у пяти пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находятся 134 человека. Из них стационарное лечение получают 26 человек, амбулаторное - 108.

В округе действует режим повышенной готовности, посты эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара, на посадочных площадках в Нижней Пеше, Оме и Неси, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.