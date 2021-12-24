Мурманские кафе и рестораны в новогоднюю ночь смогут работать до последнего посетителя

ТАСС, 24 декабря. Власти Мурманской области с 27 декабря продлевают время работы мест общепита с 23:00 до 02:00 ночи. В новогоднюю ночь кафе и рестораны смогут работать до последнего посетителя, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

"С 27 декабря заведения общепита смогут работать до 02:00 ночи. В саму новогоднюю ночь - до последнего посетителя", - написал он.

QR-код для посетителей продолжает быть обязательным при посещении заведений, зал может быть заполнен не более чем на 70%, добавил губернатор.

По данным местных властей, в Мурманской области выявлено 90 741 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 165. Выздоровели 731 182 человека, умерли 2 728. Привито более 72% от плана.