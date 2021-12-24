"Волонтеры Победы" поздравят с Новым годом около 30 тыс. ветеранов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Добровольцы всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" поздравят с новогодними праздниками около 30 тыс. участников Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

"В рамках акции "С Новым годом, ветеран!" "Волонтеры Победы" по всему миру поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом. Акция продлится до 10 января, и на данный момент мы планируем поздравить около 30 тыс. участников Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе.

Согласно информации на сайте, акция "С Новым годом, ветеран!" проводится второй год подряд. В региональных отделениях добровольцы выбирают формат поздравления, наиболее подходящий под эпидемиологическую ситуацию в субъекте. В канун Нового года они приходят к ветеранам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, проводят для них концерты, вручают подарки и открытки.

"В непростое время коронавирусных ограничений внимание, забота, простое человеческое общение - это то, что может сделать каждый из нас для ветеранов", - приводятся в сообщении слова председателя центрального штаба "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой.

Акции "С Новым годом, ветеран!" проводится всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" при поддержке всероссийского проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" и организационного комитета "Наша Победа".