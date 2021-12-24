Представители ОНФ и Дед Мороз из Великого Устюга привезли в ЛНР и ДНР 11 фур подарков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с главой исполкома Михаилом Кузнецовым и Дедом Морозом из Великого Устюга привезли 22,5 тыс. сладких подарков детям из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ОНФ.

"Самые счастливые две недели в нашей жизни, потому что эти две недели мы работали помощниками Деда Мороза, собирая подарки для ребят. Огромное количество людей со всей страны участвовало. Ничто не сравнится с теми условиями, в которых эти дети вынуждены находиться. Очень хочется, чтобы они были по-настоящему счастливы, улыбались, чтобы у них был настоящий Новый год. А Новый год, как известно, без Деда Мороза - никуда. Поэтому Дед Мороз приехал к ним из Устюга", - рассказал Кузнецов.

В пресс-службе отметили, что в республики прибыли 11 фур с подарками. Всего общественники привезли 22,5 тыс. сладких подарочных наборов и более 13,3 тыс. наборов со школьными принадлежностями. Кроме того, для детей провели пять праздничных программ - концерты, интерактивное шоу и новогодние представления от российских артистов. В них приняли участие свыше 2,5 тыс. детей. Среди них более 1 100 детей, получивших ранения в ходе вооруженного конфликта или потерявших одного из родителей.