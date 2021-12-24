Губернатор Пензенской области прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции

ПЕНЗА, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во второй раз прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом глава региона сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram.

"Прошло полгода со дня последней ревакцинации. Сейчас врачи рекомендуют проходить ее каждые шесть месяцев. Не стал ждать и прошел ревакцинацию вакциной "Спутник Лайт", - написал Мельниченко.

В данный момент в Пензенской области полный курс вакцинации прошли 699 тыс. человек, ежедневно прививаются 1 800 - 1 900 жителей региона, сообщил зампредседателя правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев в эфире ГТРК "Пенза". При этом он отметил, что для охвата 80% населения региона вакцинацией необходимо привить 848 тыс. человек.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 99 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 467 человек выздоровели, 4 559 пациентов умерли.

В регионе сохраняется ряд ограничений, введенных из-за пандемии. Посещение театров, музеев, концертных залов, кинотеатров, фитнес-клубов, предприятий общепита и сферы услуг возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или документа о медотводе от вакцинации. Работа кафе и ресторанов ограничена с 23:00 до 06:00. Кроме того, действует обязательная вакцинация для отдельных категорий населения.