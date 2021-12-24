Минюст РФ включил в реестр иноагентов петербургскую и краснодарскую организации ЛГБТ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, петербургскую инициативную группу ЛГБТ "Выход" и краснодарскую инициативную группу ЛГБТ + "Реверс". Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"24 декабря 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" и Санкт-Петербургская инициативная группа ЛГБТ "Выход", - говорится в сообщении.

Группа ЛГБТ "Выход" создана в 2008 году в Санкт-Петербурге. Целью ее деятельности является признание государством и обществом человеческого достоинства и равных прав каждого вне зависимости от сексуальной ориентации и/ или гендерной идентичности.

Инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" основана в 2015 году в Краснодаре. В качестве своих целей она заявляет защиту прав и интересов представителей ЛГБТ-сообщества, преодоление дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, популяризацию здорового образа жизни, информационную и культурную деятельность, содействие распространению ценностей демократии и прав человека.

Согласно информации на сайте Минюста, обе организации получают денежные средства от благотворительного фонда социально-правовой помощи "Сфера", который также внесен в реестр иноагентов.