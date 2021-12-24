В Казани открыли главную новогоднюю елку города

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Огни на 35-метровой, самой высокой новогодней ели Казани зажгли в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

"Она оформлена светодинамическим анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу", - сказали в мэрии. Для всех жителей и гостей Казани была организована концертная программа, развернулись праздничные торговые ряды, оформленные городской символикой и иллюминацией.

Улицы города традиционно украсили разноцветные гирлянды, сверкающие арт-объекты и мерцающая иллюминация. По словам заместителя руководителя исполкома Казани Игоря Куляжева, как и в прошлом году, празднично оформят крупные объекты дорожной инфраструктуры. Так, новогодняя иллюминация появится на Кремлевской дамбе, транспортном кольце на улице Парина, проспекте Универсиады, пешеходном переходе на Танковом кольце, где обновят светодинамические элементы.

В каждом районе накануне Нового года откроются елочные комплексы и городки, иллюминацией и гирляндами украсят остановочные павильоны, фасады домов, деревья. Всего в районах Казани будут работать 19 елочных городков, в которых в праздники запланировано проведение около 40 развлекательных мероприятий. В общей сложности для жителей Казани будут организованы 47 праздничных площадок и около 60 мероприятий, а управляющие компании установят во дворах домов 34 елки.