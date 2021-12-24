Новогодние торжества на Нижегородской ярмарке открыли ледовым гала-концертом Авербуха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. Праздничные торжества на Нижегородской ярмарке, территорию которой благоустроили к 800-летию города, открыли в пятницу двумя ледовыми гала-концертами с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию, чемпионов Европы и мира, а также участников проекта "Ледниковый период", передает корреспондент ТАСС.

Несмотря на сильный мороз, зрительская трибуна, сооруженная на ярмарке перед катком на открытом воздухе была полностью заполнена. Нижегородцы могли посетить шоу по предварительной записи и при наличии сертификата о вакцинации.

"Интерес к шоу колоссальный, потрясающе, что так преобразилась эта ярмарочная площадь. Нижний Новгород очень близок моему сердцу. Кажется, еще вчера здесь проходило празднование 800-летия, но уже тогда мы начали думать о зиме. Я предложил создать здесь каток, и прекрасная команда губернатора Нижегородской области согласилась с этим. Такая энергия, так здорово завершать 800-летие здесь, в Нижнем Новгороде, таким созвездием чемпионов", - рассказал режиссер шоу Илья Авербух.

Он отметил, что морозная погода, которая установилась в этот вечер в городе, только добавила экстрима выступлению фигуристов, но они готовились кататься в любых условиях. "Не первая зима в нашей жизни, мы все будем согревать друг друга. У нас есть хорошее новогоднее настроение и сама атмосфера, само понимание, что это очень значимо для нижегородцев и для этого года. Все это даст нам силы и каждый будет выкладываться на всю катушку. Лед я уже опробовал - очень хороший", - добавил Авербух.

О символе ярмарки

Перед началом шоу на территории ярмарки разожгли печь, которая станет своеобразным символом этого места. "Русская ярмарка - один из главных символов Нижнего Новгорода, и во всей этой русской эстетике, конечно, всегда присутствовала печь. Когда вы произносите слово "ярмарка", у вас всегда появляется какая-то сказка в голове. Когда архитекторы разрабатывали концепцию благоустройства, то подумали, что было бы неплохо зимой детям погреть у этой печи промокшие варежки или перчатки, это очень здорово, когда горит настоящий огонь, на это приятно смотреть", - рассказал журналистам замгубернатора Нижегородской области, министр культуры Олег Беркович.

Вице-президент Объединенной металлургической компании (АО "ОМК") Денис Москвин отметил, что Нижегородская ярмарка - это знаковое место не только для Нижнего Новгорода, но и для всей страны.

"Нижегородцы знают, что последние 10 лет это место было практически закрыто, доступ был невозможен, и в юбилейный год, посмотрите, как преобразилась ярмарочная площадь и само здание - все теперь красиво и здорово", - сказал Москвин.

На фасаде главного ярмарочного дома в пятницу показали масштабное праздничное мэппинг-шоу, а саму территорию украсили большим количеством новогодних огней. На ярмарке в праздники будут работать фуд-корт, мастерские для детей разных возрастов, елочный базар и детская карусель.

Шоу на льду

Открыл праздничный гала-концерт номером "Новогодний блюз" Артем Федорченко. Свои номера в этот вечер исполнили олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира Роман Костомаров, чемпионы Европы, мира, бронзовые призеры олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин, двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, олимпийская чемпионка 2014 года, серебряный призер Олимпийских игр 2018 Екатерина Боброва, а также другие фигуристы и артисты - герои проекта "Ледниковый период".

Ледовый акробат Сергей Якименко исполнил в этот вечер свой номер под всеми любимую в Нижнем Новгороде "Сормовскую лирическую", особых оваций от зрителей удостоилась серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

"Мы с таким добрым ажиотажем готовились, сначала планировали одно выступление, но буквально за четыре минуты билеты все были распределены, и было принято решение о втором шоу, на него билеты исчезли через 17 минут, но я хочу подчеркнуть, что концерты были абсолютно бесплатные", - рассказал Авербух.

Как рассказали ТАСС гости из Дзержинска Полина и Юлия, они не ожидали такого большого количества звезд на одном льду. "Мы всех любим, по телевизору смотрим "Ледниковый период", поэтому пришли с удовольствием посмотреть. За другими соревнованиями тоже следим", - рассказала Юлия.

25 декабря уличный каток начнет работу для посетителей. В этот день на Нижегородской ярмарке также откроется новогодняя резиденция Деда Мороза, которая будет работать до 9 января. В ней можно будет не только встретиться с главными персонажами Нового года и сделать с ними памятное фото, но и поучаствовать в специальной ежедневной детской программе.

Посещение резиденции бесплатное: по предварительной регистрации в формате квеста продолжительностью 20 минут или в режиме свободного посещения. Режим доступа на Нижегородскую ярмарку по сертификату о вакцинации или "мультипассу" будет действовать также в ночь с 31 декабря на 1 января для посещения программы "Новогодней ночи" и 9 января. В остальные дни доступ на Ярмарочную площадь будет свободным.