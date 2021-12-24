Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев в пятницу открыл стелу "Город трудовой доблести" в Чебоксарах. Как он сообщил на церемонии открытия, этот монумент - дань памяти подвигу предков.

"Мы достойно реализовали задачу увековечения памяти и подвига наших предков, а самое главное - оправдали доверие, которое было оказано президентом РФ и научным сообществом через признание города и присвоение соответствующего статуса", - сказал он.

По словам заместителя председателя Российского военно-исторического общества, руководителя проекта по созданию стел "Город трудовой доблести" Николая Овсиенко, монумент создан в кратчайшие сроки. "Только 20 мая вышел указ, а в завершение года мы уже открываем готовую стелу. Это сделано действительно в кратчайшие сроки, как и принято в Чувашии еще с военных времен. В кратчайшие сроки с высоким качеством", - добавил он.

В 1941 году на месте, где установлена 26-метровая стела, был заложен фундамент под эвакуированные заводы из Харькова и Ленинграда. Бронзовые пилоны рассказывают о предприятиях города в годы Великой Отечественной войны, их работниках и выпускаемой продукции. Автор идеи - Денис Стритович, который победил в федеральном конкурсе на разработку лучшего архитектурно-художественного решения, организованного Российским военно-историческим обществом.

В мероприятии также приняла участие ветеран труда Чебоксарского производственного объединения имени В. И. Чапаева Нина Михайлова. "Городу присвоено почетное звание, и увековечена эта память стелой, на которой, я вижу, изображен и наш завод", - отметила она.

Стела "Чебоксары - город трудовой доблести" установлена во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 мая 2021 года. Согласно документу, городу Чебоксары присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".