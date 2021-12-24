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Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Чебоксарах

Монумент установили на месте, где в 1941 году заложили фундамент под эвакуированные заводы из Харькова и Ленинграда

ЧЕБОКСАРЫ, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев в пятницу открыл стелу "Город трудовой доблести" в Чебоксарах. Как он сообщил на церемонии открытия, этот монумент - дань памяти подвигу предков.

"Мы достойно реализовали задачу увековечения памяти и подвига наших предков, а самое главное - оправдали доверие, которое было оказано президентом РФ и научным сообществом через признание города и присвоение соответствующего статуса", - сказал он.

По словам заместителя председателя Российского военно-исторического общества, руководителя проекта по созданию стел "Город трудовой доблести" Николая Овсиенко, монумент создан в кратчайшие сроки. "Только 20 мая вышел указ, а в завершение года мы уже открываем готовую стелу. Это сделано действительно в кратчайшие сроки, как и принято в Чувашии еще с военных времен. В кратчайшие сроки с высоким качеством", - добавил он.

В 1941 году на месте, где установлена 26-метровая стела, был заложен фундамент под эвакуированные заводы из Харькова и Ленинграда. Бронзовые пилоны рассказывают о предприятиях города в годы Великой Отечественной войны, их работниках и выпускаемой продукции. Автор идеи - Денис Стритович, который победил в федеральном конкурсе на разработку лучшего архитектурно-художественного решения, организованного Российским военно-историческим обществом.

В мероприятии также приняла участие ветеран труда Чебоксарского производственного объединения имени В. И. Чапаева Нина Михайлова. "Городу присвоено почетное звание, и увековечена эта память стелой, на которой, я вижу, изображен и наш завод", - отметила она.

Стела "Чебоксары - город трудовой доблести" установлена во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 мая 2021 года. Согласно документу, городу Чебоксары присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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