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В Калининграде 18 школ начнут зимние каникулы с 27 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ

Еще в трех учебных заведениях и отдельных параллелях одной школы они начнутся с 29 числа

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. В школах Калининграда из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом скорректировали даты начала зимних каникул. В 18 образовательных учреждениях они начнутся 27 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В связи с ростом заболеваемости скорректированы даты начала зимних каникул. С 27 декабря каникулы начнутся в 18 школах и еще в некоторых параллелях четырех учреждений; с 29 декабря - в трех школах и отдельных параллелях еще одной школы; с 30 декабря - в 23 общеобразовательных учреждениях и отдельных параллелях еще трех школ", - говорится в сообщении пресс-службы.

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