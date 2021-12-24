Шварценеггер пожертвовал деньги на жилье для бездомных ветеранов в США

ТАСС, 24 декабря. Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер в канун Рождества пожертвовал $250 тыс. некоммерческой организации Village for Vets, которая помогает бездомным ветеранам США. Об этом в пятницу сообщил американский телеканал Fox LA.

По его данным, на пожертвование приобрели 25 небольших домов, в которых проведено электричество, установлены системы отопления и кондиционеры. В некоторые из них уже заселились прежде бездомные ветераны ВС США.

"Я рад, что могу что-то отдать той стране, которая дала мне все", - заявил Шварценеггер в интервью Fox LA.

Шварценеггер родился в австрийской деревне Таль близ города Грац в 1947 году. В США он переехал в 21 год и смог сделать успешную карьеру сначала в бодибилдинге, а затем в кино. Мировую славу ему принесли роли в таких боевиках, как "Конан-варвар", "Терминатор" (The Terminator, 1984), "Коммандос" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Вспомнить все" (Total Recall, 1990). Шварценеггер был губернатором штата Калифорния с ноября 2003 года по январь 2011 года.