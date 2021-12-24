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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что тканевые маски не могут защитить от омикрон-штамма

По мнению профессора политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лианы Вэнь, необходимо носить трехслойную хирургическую маску

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Тканевые маски практически бесполезны в защите от омикрон-штамма коронавируса. Такое мнение высказала приглашенный профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь, передает в пятницу телеканал CNN.

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"Маски из ткани - это не более чем украшение. Им нет места в контексте [распространения] "омикрона", - сказала Вэнь. По ее словам, необходимо надевать трехслойную хирургическую маску, которую в США можно приобрести в большинстве аптек и некоторых продуктовых магазинах. "Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну", - отметила она.

При большом скоплении людей эксперт советует использовать маски и респираторы класса N95, поскольку такие защитные средства, считает она, лучше препятствуют попаданию мелких частиц в носоглотку.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен в 110 государствах.

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