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В Дагестане намерены построить завод по производству жидкого кислорода за 760 млн рублей

Проект планируется реализовать в период с 2022-го по 2026 годы, мощность предприятия составит 29 тонн кислорода в сутки

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Производство жидкого медицинского кислорода для медицинских учреждений стоимостью более 760 млн рублей планируют запустить в Дагестане, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Дагестана.

"Инициаторы предлагают проект по строительству первой воздухоразделительной установки в Дагестане, целью которого станет ликвидация дефицита медицинского кислорода в регионе. Предполагаемая производственная мощность - 29 тонн кислорода в сутки, что полностью покроет потребности региона в медицинском кислороде. Стоимость проекта составит более 760 млн рублей, срок реализации - 2022-2026 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестором данного проекта готова выступить компания "Творческие технологии", которая уже прорабатывает в республике несколько проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры. Промышленное предприятие сможет производить не только кислород для учреждений здравоохранения, но кислород и азот для предприятий народного хозяйства для других потребителей.

"Власти региона рассмотрели возможность предоставления инициаторам проекта господдержки, в том числе земельного участка на инвестиционной площадке в поселке Тюбе Кумторкалиснкого района. Инициативу поддержала также врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, отметив, что в "беспандемийное" время республика смогла бы поставлять кислород в соседние регионы", - добавили в правительстве Дагестана.

По последним данным оперативного штаба, сейчас в регионе зарегистрировано 65 045 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 137 за последние сутки.

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