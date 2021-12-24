В районе Коми проложат зимник к отдаленным деревням до 27 декабря

СЫКТЫВКАР, 24 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы обустроят зимник к трем отдаленным деревням в Сосногорском районе Республики Коми до 27 декабря. Необходимый запас лекарств там сформирован до февраля, имеются в запасе и основные продукты длительного хранения, сообщили ТАСС в администрации района.

Ранее в СМИ появилось видео с полупустыми полками в одном из местных магазинов. "На данный момент у нас стоят морозы, переправа уже наморожена. В Государственную инспекцию маломерных судов (ГИМС) отправлена декларация, чтобы они вышли и официально ее открыли. Более того, пошла тяжелая техника - бульдозер. Между двумя деревнями первая проходка зимника уже намята. Они сегодня дошли до промежуточной деревни, переночуют, завтра с утра техника пойдет проминать зимник до третьей деревни. Суббота, край - воскресенье, и дорога там будет продолжена. И туда пойдет транспорт, предприниматели, кто держит там торговые точки, на своих грузовичках поедут, запас продуктов пополнят, освежат", - сообщили ТАСС в администрации Сосногорского района.

По данным муниципалитета, три деревни, в которых проживает более 100 человек, расположены вдоль реки, дороги там не было никогда. Зимой проехать можно по зимнику, весной - после того, как высохнет вода в болотах. "Чтобы сделать зимник, который упирается в реку, нужно наморозить лед. Пока ГИМС не даст разрешения на переправу тяжелой техники, никто переправлять ее на свой страх и риск по тонкому льду не будет. Такая ситуация складывается ежегодно, все в курсе. Поэтому Минздрав республики заранее организует завоз медикаментов. По информации Минздрава, там запасы лекарств есть до февраля. Основные продукты длительного хранения там есть в наличии - мука, сахар, растительное масло. При этом жители, зная о такой особенности, с лета сами запасаются продуктами", - пояснили в районной администрации.

Помимо этого, у местных жителей собирали заявки, чтобы доставить им что-то самое необходимое на снегоходах. "Кроме полуфабрикатов, колбас, свежих овощей и фруктов больше заявок не было. Сейчас стоят морозы в 30-35 градусов, поэтому везти фрукты в такую даль по морозу проблематично", - сказали в муниципалитете.

В прошлом году из-за теплой зимы переправу удалось открыть 10 января. Контракт на обустройство переправы рассчитан и в этом году до 10 января, исходя из опыта прошлых лет, добавили в администрации.