В музее блокады Ленинграда прошла презентация книги "Горело море"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Презентация книги "Горело море" состоялась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в пятницу. Книга повествует о тяжелой и даже трагичной эвакуации сил Краснознаменного Балтийского флота и войск 10-го стрелкового корпуса в августе 1941 года. В ней содержатся воспоминания командования флота, а также последних рядовых участников тех событий, рассказали журналистам в пресс-службе музея.

"Казалось бы, настолько изучена тема Таллинского перехода, что некоторые, возможно, удивляются - зачем еще одна книга? Но мы должны помнить, что процесс исторического познания бесконечен, пока существует человечество. И мы должны помнить о подвиге моряков Балтийского флота, совершенном в страшном, черном августе 1941 года. Помнить, чтить и передавать эту память будущим поколениям", - сказал на церемонии презентации книги научный консультант, капитан I ранга в отставке, специалист научно-просветительского отдела Государственного Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Виталий Бондарь.

Члены военно-исторического объединения Front Line в Эстонии и России провели довольно объемную работу по записи и систематизации воспоминаний очевидцев тех событий, многие из которых вели записи прямо во время перехода из Таллина в Кронштадт. Красный флот потерял тогда 15 боевых кораблей и катеров, 43 единицы транспорта и вспомогательных суден. При переходе погибло более 15 тысяч человек, среди которых были раненые, женщины и дети. Высокой ценой большую часть эскадры удалось спасти для того, чтобы позже она сыграла одну из главных ролей в обороне блокадного Ленинграда.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев, многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был разгромлен в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.