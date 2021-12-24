БЕЛГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Фестиваль добрых дел "Новогодние чудеса" начался в Белгородской области. В этом году он впервые проходит за пределами Москвы, в белгородской Детской областной клинической больнице, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Главная идея фестиваля в том, что порадовать детей, которые накануне праздника вынужденно оказались в больничных стенах вдали от близких, смогут все желающие. Это и волонтеры, и финалисты кадрового проекта "Новое время", а также все неравнодушные жители региона, в том числе предприниматели", - приводит пресс-служба слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Он уточнил, что в больнице устроили специальную праздничную программу в медицинском учреждении - это арт-терапия, инсталляции и театрализованные перформансы. На протяжении всего фестиваля для детей будут проходить мастер-классы. А в завершающий день фестиваля, 7 января, дети смогут принять участие в "Путешествии в Рождество" - театрализованной концертной программе, посвященной празднику Рождества.

Фестиваль добрых дел продлится до 7 января 2022 года.