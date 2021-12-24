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В ВОЗ заверили детей, что у Санта-Клауса есть иммунитет от коронавируса

Глава технической группы международной организации Мария ван Керкхове сообщила, что очень важно соблюдать физическое дистанцирование

ЖЕНЕВА, 24 декабря. /ТАСС/. Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям, поскольку обладает иммунитетом от коронавируса и может путешествовать.

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В этом заверила в пятницу юных жителей Земли в праздничном видеообращении, размещенном в Twitter, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Могу вам сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. Мы с ним переговорили накоротке. Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят, - сообщила в видеоролике глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове. - Мы узнали от ряда лидеров в мире, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он мог попасть в воздушное пространство".

Как пояснила Керкхове, поэтому Санта-Клаус может "путешествовать в воздушном пространстве и доставлять подарки детям", однако "все дети мира должны понимать, что физическое дистанцирование должно строго соблюдаться". "Поэтому очень важно, чтобы все дети слушались своих мам и пап, а также опекунов, и они должны рано лечь спать накануне Рождества, а Санта будет путешествовать по миру, чтобы доставлять подарки", - заключила она.

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Новый год и РождествоПандемия COVID-19
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