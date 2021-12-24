Король Испании поздравил подданных с Рождеством

"В прошлом году в своем рождественском обращении я поделился с вами мнением о необходимости приложить большие коллективные усилия, которые позволили бы нам победить COVID-19, в надежде на науку и особенно на вакцины, - отметил монарх. - Год спустя ситуация другая". "Мы добились значительного прогресса в борьбе с пандемией благодаря открытию и одобрению вакцин, большому числу привитых испанцев и процессу иммунизации в нашей стране", - подчеркнул глава государства.

"Но даже в этом случае мы видим, что вирус все еще может нанести нам вред, - отметил монарх. - Мы должны продолжать проявлять осторожность, защищать себя и действовать с максимальной индивидуальной и коллективной ответственностью".

С начала пандемии в Испании было выявлено более 5,7 млн случаев заражения, свыше 89 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. Около 90% испанцев старше 12 лет полностью привиты от коронавируса. Сейчас темп распространения инфекции в Испании вновь ускорился. В последние дни в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.