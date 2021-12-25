Власти Москвы планируют приобрести 115 зарядных станций для электробусов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Москва планирует перевести на электробусы еще около 50 маршрутов. Для этого в рамках нового контракта будет определен поставщик 115 ультрабыстрых зарядных станций с оказанием услуг по их последующему обслуживанию и ремонту, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Ранее на портале госзакупок появилась информация об аукционе, согласно которому на приобретение и обслуживание данных станций предусмотрено до трех млн рублей. Проведение аукциона запланировано на 18 января 2022 года.

"Москва продолжает развитие электробусного движения. <…> В 2022 году Мосгортранс планирует перевести на электробусы еще около 50 маршрутов. Для этого город необходимо обеспечить дополнительной зарядной инфраструктурой. В рамках нового контракта будет определен поставщик 115 ультрабыстрых зарядных станций с оказанием услуг по их последующему обслуживанию и ремонту", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что сейчас в столице работают уже более 900 электробусов, которые обслуживают 66 маршрутов. "Это стало возможным в том числе благодаря развитию зарядной инфраструктуры. Только в третьем квартале этого года появились еще 15 новых ультрабыстрых зарядных станций для экологических автобусов", - отметили в ГУП "Мосгортранс".