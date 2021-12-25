Глава католиков России поздравил прихожан с наступившим праздником Рождества Христова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци в ночь на субботу поздравил всех российских католиков с наступившим праздником Рождества Христова.

"Мы вновь встречаем рождение в мир Христа Спасителя в особых условиях и для нашей страны, и для всего мира, прежде всего - из-за эпидемии, которая не желает оставить нас в покое. Болезнь уже унесла жизнь множества людей, и это не может не наполнять наши сердца скорбью", - сказал архиепископ во время ночной торжественной мессы Рождества в столичном кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии.

По его словам, в дни пандемии многие люди буквально пережили "настоящую тьму страха, недопонимания, невидения пути в будущее". "Но глобальная трагедия показала и нечто иное: тот свет, о котором тоже говорит пророк. Она мгновенно возродила ощущение, что все мы в одной лодке, где проблемы одного человека являются проблемами всех и каждого. Мы осознали, что никто не спасется в одиночку - мы можем спастись только вместе", - отметил Пецци.

Пандемия, добавил он, показала примеры, может быть, незаметной, но героической помощи друг другу со стороны врачей и социальных работников, родных и близких, соседей, а также совсем не знакомых друг другу людей. "В эти дни, когда мы будем оглядываться назад, чтобы подводить итоги уходящего года, я прошу вас запомнить, сохранить в ваших сердцах и передать другим свидетельства о героической вере и бескорыстной любви в этих трудных условиях. Они очень нам нужны, чтобы поддерживать нашу надежду", - сказал архиепископ.

Он также призвал помнить, что смысл присутствия верующего человека в обществе заключается "не в том, чтобы навязывать собственные доктрины, вести словесные баталии или стараться привлечь в свои ряды новых адептов, а в том, чтобы через слова и дела милосердия передавать миру любовь Божию, которую мы переживаем в эту рождественскую ночь". "Празднуя Рождество Христа, будем ожидать не чудесного избавления от проблем, а возможности быть для других присутствием Бога в этом мире, свидетелями его любви, из которой и ради которой сотворен этот мир", - заключил Пецци.

В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики, многие протестанты и прихожане ряда православных церквей (в том числе Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской). Русская православная церковь, самая многочисленная из всех православных поместных церквей, а также Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская церкви встретят Рождество Христово 7 января.