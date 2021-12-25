В Москве ожидаются метель и до семи градусов мороза 25 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Облачная погода со снегом, метелью и снежными заносами ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от пяти до семи градусов мороза, в ночные часы похолодает до минус 13 градусов. В Подмосковье днем ожидаются морозы до 10 градусов, ночью - до 16 градусов.

"Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый и оранжевый уровни погодной опасности сохранятся в Московском регионе.

Порывы западного ветра в субботу могут достигать 15 м/ с. Атмосферное давление в регионе состави729 мм ртутного столба.