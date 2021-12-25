Жена Ярошенко сообщила о возобновлении карантина в тюрьме, где содержится летчик

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Действие карантинных мер из-за распространения коронавируса после короткого промежутка возобновлено в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США), в которой содержится летчик Константин Ярошенко. Об этом в субботу рассказала ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

"Снова закрыли на карантин, никуда не выпускают. Только их начали выпускать, неделю это продолжалось, теперь опять в камерах сидят", - сказала собеседница агентства.

Жена россиянина добавила, что Ярошенко продолжает испытывать проблемы со здоровьем. "Лучше не становится. Медицинскую помощь не оказывают", - отметила она. Ранее Ярошенко неоднократно жаловался на проблемы с артериальным давлением, спиной, а также на зубные боли.

В марте 2020 года администрация тюрьмы Данбери уже вводила карантин в учреждении из-за распространения коронавируса. Адвокат летчика Алексей Тарасов в апреле того же года сообщал агентству, что у Ярошенко "все симптомы, связанные с коронавирусом", он считает, что был инфицирован. В ноябре администрация тюрьмы вновь ввела карантин, чтобы сдержать распространение инфекции.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.