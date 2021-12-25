СМИ: в Японии "коктейль антител" от Roche и Regeneron не рекомендован против "омикрона"

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило не рекомендовать местным медучреждениям использование "коктейля антител", разработанного швейцарской корпорацией Roche совместно с американской компанией Regeneron, для лечения зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK .

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Отмечается, что ведомство получило данные о низкой нейтрализующей активности этого препарата против нового варианта.

Между тем японский Минздрав подтвердил эффективность против омикрон-штамма сотровимаба, созданного британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) и ее американским партнером Vir Biotechnology. Этот препарат также действует на основе антител.