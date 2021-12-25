Уроки в школах Челябинска с 1-го по 4-й класс отменили из-за морозов

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Занятия для учеников с 1-го по 4-й классы первой и второй смены отменены в Челябинске из-за низкой температуры воздуха. Об этом сообщается на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы города.

"25 декабря 2021 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска с 1-го по 4-й классы первой и второй смены", - сказано в сообщении.

По данным челябинского Гидрометцентра, в субботу утром в городе фиксировалось до минус 26 градусов.