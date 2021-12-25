Водозабор стоимостью почти 190 млн руб. ввели в эксплуатацию в поселке в Иркутской области

ТАСС, 25 декабря. Водозабор стоимостью 188 млн рублей ввели в эксплуатацию в рабочем поселке Чунский Иркутской области. Доступ к чистой питьевой воде получили более 7,6 тыс. жителей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

"Строительство водозаборного сооружения для питьевого водоснабжения завершилось в рабочем поселке Чунском. <…> Работы провели в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Общая стоимость составила свыше 188 млн рублей, при этом 180 млн рублей - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Благодаря запуску водозабора доступ к чистой питьевой воде получили 7 606 человек, социально значимые объекты, подключенные к системе централизованного холодного водоснабжения поселка.

По информации губернатора области Игоря Кобзева, в 2021 году на реализацию проекта "Чистая вода" в регионе было выделено 567,8 млн рублей, из них 545,1 млн рублей из федерального бюджета. В 2022 году субсидия Минстроя РФ составит более 1,5 млрд рублей. В следующем году в области начнется строительство восьми водозаборов, шесть из которых введут в эксплуатацию в 2022 году. Также в следующем году будет продолжено строительство водозабора в Нижнеудинске и станции водоподготовки в Вихоревке.

Проект "Чистая вода" реализуют в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Цель проекта - модернизация систем водоснабжения малых и средних городов и обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности.