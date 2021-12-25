В трех районах Ростовской области ограничено движение общественного транспорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Ограничения для передвижения общественного транспорта из-за снега и гололедицы ввели в трех районах Ростовской области с 08:00 мск субботы, на дорогах работает спецтехника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В связи со сложными метеорологическими условиями Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении требований ПДД РФ. В Ростовской области введены ограничения на передвижение общественного транспорта с 08:00 мск на участках дорог в Морозовском, Верхнедонском, Шолоховском районах. Для расчистки дорог задействована спецтехника", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги для обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям. Необходимо быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, добавили в пресс-службе ведомства.

В регионе установилась неустойчивая погода, наблюдаются отрицательные температуры, а также осадки в виде дождя и снега.