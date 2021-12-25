Мишустин поручил предусмотреть для студентов стажировки в высокотехнологичных компаниях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ должно предусмотреть возможность для студентов проходить стажировку на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

Как отмечается в сообщении, пункт, касающийся подготовки кадров, есть в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пермский край 9 декабря.

"Речь идет о прохождении студентами практики и стажировки на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний, в том числе в формате работы с наставником. Такая возможность должна быть предусмотрена в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы". Подготовить необходимые изменения должно Минобрнауки", - говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения установлен до 15 апреля.