Более трети россиян заявили, что не любят корпоративы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более трети россиян признались в нелюбви к корпоративным мероприятиям. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса Superjob, проведенной в период 10-23 декабря 2021 года среди 1 600 респондентов из всех регионов России.

По данным аналитики, 39% россиян не любят новогодние корпоративные мероприятия. Среди тех, кому идея корпоратива по душе, к любому формату новогоднего корпоратива готовы 13% опрошенных: "Хочется собраться всем вместе". При этом 12% лучшим вариантом назвали вечер в кафе или ресторане. Отметить Новый год с коллегами, участвуя в тимбилдинге или квесте, хотели бы 6% опрошенных, за городом на природе - 5%. От фуршета в офисе не отказались бы 4% респондентов, от вечеринки и танцев в клубе - 3%.

Активно отдохнуть или заняться спортом с коллегами не против 2% россиян. По 1% респондентов лучшим форматом корпоратива назвали культурное мероприятие, выезд в другой город или за рубеж. Еще 1% лучшим вариантом назвал онлайн-корпоратив, в этом году дистанционное празднование организуют 2% работодателей. Нестандартные варианты проведения корпоратива, среди которых посещение спа, безалкогольные и стилизованные вечеринки и выезд на охоту, предложили 6% респондентов.

Женщинам больше нравятся праздники, практически все форматы корпоративов они называли чаще мужчин, которые в свою очередь значительно чаще признавались, что проводы старого года в кругу коллег не вызывают у них энтузиазма.

По сравнению с допандемийным 2019 годом россияне стали чаще говорить о том, что формат корпоратива не важен, главное, чтобы он состоялся (13% сегодня против 9% два года назад). Тех, кто не любит корпоративы, стало меньше: 39% и 44% соответственно.