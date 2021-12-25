Курорт "Газпром" в горах Сочи открыл горнолыжный сезон

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон открыли на последнем из трех курортов в горах Сочи, катания начались на курорте "Газпром". В новом сезоне там открыли три новые трассы, а также вечернюю зону катания на "Лауре", сообщили в пресс-службе курорта.

"25 декабря, в субботу, трассы на курорте "Газпром" открылись для дневного катания. Также на "Лауре" будет доступно вечернее катание с 18:00", - говорится в сообщении.

В этом сезоне на склоне "Альпика" открыли три новые трассы: две синие и одну красную. Протяженность самой длинной из них составляет 2 110 м, ширина - 50 м. Также на "Альпике" будут доступны вечерние катания с 1 550 м благодаря выделению пяти освещенных трасс. На момент открытия сезона гостям доступны девять трасс.

Ранее сезон катания открыли курорт Красная Поляна и "Роза Хутор".

Изначально планировалось, что сезон на "Газпроме" начнется 18 декабря, но из-за погодных условий его старт пришлось сдвинуть на неделю. В последние дни в горах Сочи идет снег. Согласно прогнозам синоптиков, в горах ожидается до минус 15 градусов, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.