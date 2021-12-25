В Крыму на военных полигонах Черноморского флота развернули свыше 50 пунктов обогрева

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Более 50 пунктов обогрева военнослужащих в связи с непогодой развернули на полигонах боевой подготовки морской пехоты и аэродромах морской авиации Черноморского флота (ЧФ), а также на полигонах армейского корпуса Южного военного округа, расположенных на территории Крымского полуострова, сообщила в субботу пресс-служба ЧФ.

В регионе сейчас сильный снег и ветер, в ночь на субботу было до 10 градусов мороза.

"Всего для недопущения переохлаждения и заболевания личного состава развернуто более 50 пунктов обогрева в местах проведения полевых занятий, где военнослужащие, принимающие участие в плановых мероприятиях боевой подготовки, могут согреться горячим чаем и просушить верхнюю одежду. Все специальные пункты обогрева обеспечены необходимыми запасами топлива", - говорится в сообщении.

Также специалистами продовольственной службы ЧФ выделено дополнительное питание, включающее в себя фруктовый сок, хлеб, лук и сало.

На базе основных полигонов флота в Крыму для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. Лагерь состоит из каркасных палаток и предусмотрен для размещения 500 военнослужащих, он оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, обеспечивающими бесперебойное электроснабжение. Комфортную температуру в палатках круглосуточно поддерживают мощные обогреватели.